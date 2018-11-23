NASA uzay aracı InSight Mars’a ulaştı

2012 yılında başlayan çalışmalar itibariyle Mars'a yüzeyine ilk inişini gerçekleştireceği düşünülen insansız uzay aracı InSight, 6 aylık bir yolculuğun ardından gezegenin yörüngesine girmeyi başardı. 26 Kasım 2018 Pazartesi günü Mars yüzeyine inmesi planlanan araç, kayalık gezegenlerin oluşumunu araştıracak.

Yapılan açıklamalarda InSight adlı aracın gezegenin sıcaklığını ölçmek için bugüne kadar hiç inilmeyen bir derinliğe ineceği ifade edildi. NASA, bu son teknoloji ile donatılan aracı Mars'ın yüzeyine sorunsuz olarak indirmek için gerekli olan hazırlıkları uzun bir çalışmanın ardından tamamladığını açıkladı.

Daha önceki inişler ile aynı sisteme sahip olan uzay aracı, iniş sırasında motor ateşlemeleri sayesinde hızını azaltacak ve ayaklarının yardımıyla Mars yüzeyine inecek.