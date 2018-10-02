NASA’dan flaş açıklama: Dünyaya doğru hızla yaklaşıyor!

Daily Express gazetesi tarafından servis edilen habere göre, dünyaya yaklaşmakta olan asteroidin yüksekliği ünlü Big Ben saat kulesi ve Londra’daki Ferris Wheel’in boyutlarını aşabilecek ölçülerde.

Dünyaya yaklaşma hızın saatte yaklaşık 36.700 mil (saatte yaklaşık 60.000 kilometre) olduğu ifade edilen asteroidin, dünya en çok yaklaşacağı tarih 3 Ekim olacak.

SP1 asteroid yerküreye hesaplamalara göre 0.03926 astronomik mesafeden başka bir değişle Dünya ile Ay arasında olan mesafenin 15 katından daha fazla olan 5.39 milyon kilometrelik mesafeye kadar yaklaşacak.