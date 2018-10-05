NASA’dan flaş açıklama! Uzay çağının en düşük sıcaklıkları geliyor

Uzayla ilgili önemli araştırmalara imza atan NASA, iklimlerle ilgili yaptığı son açıklamayı resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre güneşte yıl boyunca leke oluşmadığını, Dünya’nın en üst tabakasında büzülmeler tespit edildiğini açıkladı.

Güneşte lekelenmelerin olmaması sonucunda atmosferin üst tabakalarında değişimler gözlemlendiğinin altını çizen bilim insanları, normal seyrinde güneş aktivitelerinin en yüksek olduğu dönemlerde Termosfer iklim endeksi yüksek (sıcak) olduğunu aksi durumlarda ise düşük olduğunu aktardı.

Yaşanan bir yıllık süreçte güneş döngüsünün normalden 10 kat daha düşük olduğunu belirten yetkililer, bu durum devam ederse birkaç ay içerisinde 4 'Uzay çağı rekor soğukları' yaşanabileceğini ifade etti.