Nasıl sağlıklı saçlara sahip olunur? Doğal yöntemler nelerdir?

Bitkilerin özü ile saç bakımının kolaylıkla gerçekleştirilebileceğinin altını çizen uzmanlar, kimyasal ürünlerin saç derisi ve kökleri üzerinde oldukça zararlı etkiler gösterdiğini vurguluyor. Bu durumu derinlemesine ele alan Zigavus Marmara Bölge Sorumlusu Fatma Yeşilova, sağlıklı saçlara sahip olmak için birçok yöntem kullanıldığını ifade ederek, bitkisel saç ürünlerinin faydaları saymakla saça canlılık kazandırarak saçı güçlendirip dökülmesini engellediğini ve parlaklık kazandırdığını aktardı.

Yeşilova, saç bakımında geçmişe geri dönüş olduğunu vurgulayarak, bitkilerin özü kullanılarak kolayca saç bakımı yapılabileceğini, bakımda sabun ve benzeri içeriklerin doğru bilinen yanlışlar olduğunu bunların saç derisini kurutara, dökülmelere sebep olduğunu aktardı.

Sarımsağın saça olan faydalarına da vurgu yapan Yeşilova, “Sarımsak gelenekseldir 5 bin yıldır zaten ananelerimiz, babaannelerimiz hatta dedelerimiz bile kullanıyormuş. Ananelerimiz, babaannelerimiz saçları için kullanırken dedelerimiz ise sakalları için kullanırmış. Saçkıran olan insanlarda saç derisini iğneleyip kan akışını sağlayıp tuzlayarak sarımsak basarlarmış ki saç yeniden çıksın gürleşsin diye. Şimdi artık teknoloji gelişti ve bunlara gerek kalmadı. Bitkisel ürünler ile her şeye çare var diyoruz. Bayanların önem verdiği bir diğer konu ise gebelik döneminde saç boyatma konusu. Bitkisel saç boyalarının en büyük farkı gebelerde rahatlıkla kullanabilir. Tüm laboratuvar sonuçları da gösteriyor ki cilde asla zarar vermiyor” diyerek cümlelerini tamamladı.