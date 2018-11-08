Nazmiye Oruçoğlu cinayetiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da ikamet eden emlak zengini iş kadını Yasemin Nazmiye Oruçoğlu’ndan 6 Eylül’den bu yana haber alınamıyordu. Ardından Cendere yolunda bulunan kadın cesedi üzerinde yapılan incelemede kayıp olarak aranan Oruçoğlu'nun bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Hafta sonu İstanbul Emniye'ti düğmeye bastı ve soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

İlk gözaltına alınan kişi ilk eş Yüksel Bey ve Nazmiye Hanımın oğlu Serhat gözaltına alındı. Oğul Serhat Bey'in gözaltına alınma sebebinin ise Nazmiye Hanımın en son telefonu görüşmesinin oğlu ile olduğunun belirlenmesi olduğu düşünülüyor. Gözaltına alınan 3. kişi ise Nazmiye Hanımın mobese kameralarında yansıyan son görüntülerinin olduğu beyaz minibüsün sahibi Erhan Bey oldu. Gözaltına alınan kişilerin sorguları devam ederken, polis ekipleri Yüksel Bey'in evinde arama yaptı.

Arama neticesinde şüpheli olduğu düşünüldüğü bir telefon, bir evrak ve bir adet ziynet eşyası incelenmek üzere merkeze götürüldü. Sorgu ve işlemlerin tamamlanmasının ardından eski eş Yüksel Bey, akrabası Erhan Bey tasarlayarak adam öldürme suçundan tutuklanarak Metris cezaevine gönderilirken, Nazmiye Hanımın oğlu şartlı tahliye edildi.