Nokia 7.1 uygun fiyatı ile dikkatleri çekiyor

Teknoloji haberlerinin gündeminde yeni akıllı telefonlar ardı ardına çıkışlarını yaparken, HDM Global de yeni Nokia 7.1 modelini tanıttı. Orta segmentte dikkat çeken akıllı telefon modelleri arasında yer alan Nokia 7.1 fiyatı ve tasarımı ile de oldukça ilgi gördü.

Qualcomm Snapdragon 636 yonga seti ile orta segmentte yer alan Nokia 7.1 seçenekli olarak 3GB ya da 4GB RAM ve 32 ile 64GB depolama alanı versiyonları sunuyor. 5.84 inç PureDisplay çentikli ekranlı Nokia 7.1 Gorilla Glass 3 korumasına da sahip.

Peki Nokia 7.1 özellikleri neler?

Arka yüzünde Zeiss imzalı çift ana kameraya sahip yeni akıllı telefon modelinin kameraları 12MP ve 5MP, ön yüzünde ise yüz tanıma özelliğine sahip 8MP selfie kamerası ile karşımıza çıkıyor. Hızlı şarj edilebilme özelliğindeki 3060 mAh kapasiteli bataryası bulunan Nokia 7.1 Android 8.1 Oreo ile geliyor. Bu ay Android 9 Pie'a yükseltilecek olan Nokia 6.1 ve 6.1 Plus sonrasında Nokia 8 ve 8 Sirocco modelleri ile 7.1 için tarih Kasım ayı olarak belirlendi.

Nokia 7.1 fiyatı Türkiye için henüz netlik kazanmasa da telefonun satış fiyatı 349 dolar olarak belirlenmiş durumda.