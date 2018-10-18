Normal doğum hem anneye hem de bebeğe faydalı

Anne ile bebek için birlikte eşsiz bir süreç olan doğum, hiçbir müdahaleye gerek olmadan, içgüdüsel ve doğal bir süreç olarak gerçekleşmekte. Sezaryen doğum ise bu doğal sürece dışarıdan müdahale anlamına geliyor. Memorial Hizmet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Op. Dr. Nalan Karacaoğlu, normal doğumun anne ve bebek açısından faydaları hakkında bilgiler verdi.

ENGEL YOKSA NORMAL DOĞUM EN DOĞRUSU

Doğum, fiziksel aktivite azlığı, oturarak çalışma mecburiyeti, katkılı ve işlenmiş gıdalarla beslenme gibi değişen yaşam şartları ile birlikte kadınlar için eski çağlara göre daha da zorlaştı. Ancak ebeveynlerin neden olduğu yanlış inanışlar, sezaryen doğuma eğilimi artırdı. Normal doğum günümüzde artık bilinçli ebeveynler tarafından tercih ediliyor ve doğum sonrasında bebek de anne de sezaryene göre doğal yaşantıya daha çabuk adapte oluyor.

NORMAL DOĞUMDA MECBUR KALMADIKÇA MÜDAHALE YOK

Anne ya da bebek açısından herhangi bir risk olmadığı durumlarda doğum mutlaka normal sürece bırakılmalıdır. Artık anne adaylarına normal doğumda gerekli olmadıkça, epizyotomi uygulanmadığı gibi, uzanmak zorunda da bırakılmamakta, dilediği şekilde ayakta ya da rahat olduğu şekilde ıkınması sağlanmaktadır. Yine zorunlu olmadıkça ilaç ya da cerrahi müdahale uygulanmakta ve suni sancı verilmemektedir. Normal doğumun başarılı olabilmesi için anne ve baba adaylarının doğum öncesinde doğru şekilde bilgilendirilmesi önem taşır. Gebelik sürecinde doğru nefes alma, sakinleşme, gevşeme tekniklerini öğrenen anne, önceden eğitim almış baba adayı ile doğum çok daha başarılı sonuçlanmaktadır.

NORMAL DOĞUMUN FAYDALARI

Daha hızlı ve kolay iyileşme sağlanır, günlük hayatınıza daha hızlı dönüş sağlarsınız. Doğum sonrası hastanede en fazla 1 gün kalırsınız ve herhangi bir acı yaşamadığınız için bebeğinizle daha çabuk iletişime geçersiniz. Sezaryenle doğum yapan anneler, normal doğum yapan annelere göre daha fazla enfeksiyon riski taşımaktadır.

Normal doğum yapan annelerde süt hormonları daha çabuk çalışmaya başlar ve bebeğe yeterli süt sağlanır. Ayrıca normal doğumla dünyaya gelen bebeklerde emme refleksi sezaryenle dünyaya gelen bebeklere göre daha fazla gelişir.

Doğum kilolarından daha hızlı şekilde kurtulursunuz. Bebekten kalan artıklar, plasenta ve kan pıhtıları vücudunuzdan daha hızlı bir şekilde atılır. Sezaryenle doğum yapan annelerde görülen kabızlık sorunu normal doğum yapan annelerde daha az görülür.

Normal doğumda bebek doğum kanalına girince akciğerlerindeki amniyon sıvısı boşalır ve bebek daha az solunum problemi ile karşılaşır. Ayrıca bebek doğum kanalında annesinden bazı faydalı bakterileri alır bağışıklık sistemi güçlenir.

Normal doğum ile dünyaya gelen bebeklerin yoğun bakım ve kuvöze alınma ihtimali daha düşüktür. Kilo alımı, beyin gelişimi, normal doğumla dünyaya gelen bebeklerde daha olumlu gelişmektedir. Ayrıca daha az ağlarlar ve anne babayla olumlu iletişim kurarlar.