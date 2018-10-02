Nurgül Yeşilçay sevgilisi ile Cihangir'de

Geçtiğimiz akşam Cihangir'de kameralara yakalanan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile araca binerken soruları yanıtladı. Gülperi dizisi ile ekranlara geri dönen Yeşilçay, her şeyin yolunda gittiğini belirtti.

Geçen yaz yaptırdığı dolgu yüzünden oldukça çok eleştirilen güzel oyuncu, bir daha dolgu yaptırmayacağını söyledi. Muhabirlerin özel hayatıyla ilgili sordukları sorulara da oldukça içten cevaplar veren Nurgül Yeşilçay Necati Kocabay ile birlikteliğine istinaden "Aşığız biz, belli değil mi?" dedi.