O Ses Türkiye jürisi Athena Gökhan'dan şok ayrılık!

Müziği, duruşu, içtenliğiyle gönülleri fetheden Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldığını açıkladı. Etilerde arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda görüntülenen ünlü şarkıcı, yeni projelerinden bahsederken O Ses Türkiye macerasının da kendisi için sonra erdiğini duyurdu.

Yarışma nedeniyle müzikten uzak kaldığını, bu yüzden artık program yapmayarak müziğe ağırlık vereceğini kaydeden Athena Gökhan, 2014 yılında O Ses Türkiye jürisine katılmıştı. Katıldığı yıl Hasan Doğru adlı yarışmacı ile birinciliği elde eden Özoğuz, 2016 yılında Emre Sertkaya son olarak da 2017'de Lütfiye Özipek ile şampiyonluk sevincini yaşamıştı.

O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldığını açıklayan Gökhan'ın yerine ise hangi ismin geleceği konusunda henüz bir isim açıklanmadı. Büyük ilgiyle izlenen yarışmanın yeni sezonunda 2018 O Ses Türkiye jürisi kimler olacak merakla bekleniyor.