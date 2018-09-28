O ses Türkiye yeni kadrosu ile yarışmaya start verdi

Yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana artan bir seyirci kitlesi ile reyting rekorları kıran O ses Türkiye yeni sezonda yine çok konuşulacak. Yeni sezona değişen jüri kadrosu ile başlayacak programda isimlerin açıklanmasının ardından ilk fotoğraf karesi Murat Boz’dan geldi.

Sosyal medya hesabından Beyazıt Öztürk ile fotoğraf paylaşan ünlü popçu Murat Boz, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Seda Sayan’ın da jüri koltuğuna oturduğu yarışma yine çok ses getirecek gibi görünüyor.