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“O” ülkede toplu taşıma ücretleri kaldırılıyor

600 bin kişi nüfuslu Lüksemburg radikal bir karar imza atıyor. Dünyada bir ilk olacak uygulama ile tren, tramvay ve otobüsler ücretsiz olacak.

Avrupa’nın tam kalbinde yer alan bir batı Avrupa ülkesi olan Lüksemburg tarihi dokusu sayesinde çevre ülkelerden de oldukça turist çeken bir konuma sahip.  Nüfusun 600 bin kişi olduğu ülkede dışarıdan gelen kişilerle nüfus 110 bin rakamına ulaşabilmekte. Yaşanan nüfus ülkede önemli bir trafik sorununa yol açmakta.

Bu soruna bir çözüm bulabilmek amacıyla toplanan komisyonun değerlendirmeleri neticesinde ülkedeki toplu taşım araçlarının ücretsiz yapılması karar verildi. Bu karar, 2019 yaz aylarında uygulamaya girecek ve hemen akabinde 2020 yılı itibariyle Lüksemburg, toplu taşımanın ücretsiz olduğu ilk ülke unvanına hak kazanacak.

 

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