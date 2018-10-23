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Of Çay satıldı! Artık Jacobs'un...

Jacobs Douwe, Of Çay Tarım hisselerinin tamamını devraldı. Rekabet Kurulu, devir işlemini onayladı.

Of Çay Jacobs'a satıldı. Rekabet Kurulu, Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin tamamının, Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınmasını onayladı. Ayrıca hisselerin belli oranının da Kasap ailesine devredilmesi işlemine izin verildi. Jacobs Douwe International B.V. kontrolündeki Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret A.Ş. Of Çay'ın sahibi oldu.

Jacobs markası ile Türkiye'de bilinen JDE, kahve sektöründe üne kavuşmuş dünya çapında bir şirket ve 265 yıllık geçmişi bulunuyor. Ofçay çay sektöründe ise 1985 yılından beri faal durumda. Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yayımlanan karara göre artık Ofçay Jacobs'un!

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