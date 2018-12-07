Öfke kontrolü önemli bir mekanizma

Şehir hayatının yüksek temposu bazen stresi üstesinden gelemeyeceğiniz bir hale getirebiliyor. Psikiyatrist Rıdvan Üney, stresle başa çıkmanın yolları arasında en önemli mekanizmalardan birisinin de öfke kontrolü olduğunu dile getirdi.

Fizyolojik açıdan yaşadığımız bazı hastalıkların temelinde stresin olduğunu artık bilmeyen kalmamıştır. Özellikle şehir hayatının yoğunluğu içerisinde aşırı stres yaratan durumlarla karşılaşabiliyoruz. İnsan sağlığını tehdit eden stres ile mücadele yöntemlerini anlatan Psikiyatrist Rıdvan Üney, öfke kontrolünün önemine dikkat çekti.

Vücudumuz, stres oluşturan durumlara bir tepki ile karşılık veriyor ve bu stres her zaman kötü bir şey anlamına gelmiyor. Strese girmek bazen öğrenciler için çalışmayı tetikleyici etkilerde bulunabilmesine rağmen, kelime olarak karşımıza çıktığında genel olarak olumsuz olarak anlaşılıyor. Genellikle stres öncesinden bilgimiz dahilinde olmayan ve yeni ortaya çıkan durumlar karşısında tehlikeli hale gelebilirken, bazen de sürekli maruz kaldığımız durumlar da strese yol açabiliyor. Çalıştığınız yerde sürekli karşılaştığınız bir kişinin sizde stres kaynağı olması gibi... Bu stres vücudun duruma karşı baş ağrısı, mide ağrısı, kalp sorunları, damar sorunları, tansiyon gibi doğal reaksiyonlar göstermesine neden oluyor.

ANTİDEPRESAN KULLANIMI

Artık günümüz toplumunun günlük yaşantısına girmiş olan antidepresan kullanımı, kişilerin başka metotlarla sorunu çözülemediğinde başvurulan bir yöntem. Eğer kişi psikolojik tedavi ile düzelemeyecek durumdaysa, antidepresan kullanması şart oluyor. Antidepresanın tehlikeleri hakkında çok fazla şey söylense de tüm diğer ilaçlar gibi doktor tavsiyesi olmadan kullanım bu tehlikelerin en başında geliyor. Doktorunuza giderek size önerilen ilacı almanız, takibi hekim tarafından yapılacağı için problem yaratmıyor. Ancak antidepresan ilaçları ile ilgili "intihar riski" taşıdıkları yönünde yapılan yorumlar Psikiyatrist Üney'e göre geçerli yorumlar değil. Bu riskin diğer tüm ilaçlarda da olduğunu ifade eden Üney, ağrı kesicilerin de mide kanamasına neden olabildiğini belirtiyor ve antidepresan kullanımının hekim ile işbirliği içerisinde yapılmasının önemli olduğunun altını çiziyor.

ANTİDEPRESAN KULLANIMINDAN ÖNCE YAŞAM STİLİ DEĞİŞMELİ

Ekonomik durumu ne olursa olsun insanlar genel olarak yeterince dinlenmediğinde, yeterince uyumadığında, iyi zaman geçirip tatil yapmadığında, fiziksel aktivitelerden uzak durduğunda sorunlar ortaya çıkabiliyor. Antidepresan kullanımından önce hekimler öncelikle bunların yapılmasını istiyor.

İş ortamında görev tanımlarının doğru yapılmamış olması, kişinin hangi işlerden sorumlu olup hangilerinden olmadığını bilememesi gibi durumlar da büyük stres kaynağı olabiliyor. İş tanımının yapılması işleri daha da kolaylaştırdığı gibi, iş yerinde herhangi bir problemle karşılaşıldığında üstlerle bu konuyu konuşabilmek de sorunların çözümünde büyük rol oynuyor.

ÖFKE KONTROLÜNÜN ÖNEMİ

Gün içinde başınıza gelen olayları kişiselleştirmeden değerlendirmek aslında stresle başa çıkmakta önemli bir adım. Bir arabanın üzerinize doğru direksiyonu kırması örneğinde sürücünün sizinle kişisel bir problemi nedeniyle değil de acelesi olduğu ya da dikkatsizliği nedeniyle bunu yaptığını düşünmek, öfke kontrolünü sağlıyor. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, derin derin 10 kez nefes almak durumu daha sağlıklı değerlendirme imkanı sağlıyor ve ani tepkiler vermenizi ya da kavga etmenizi engelliyor. Bu sayede hem zihinsel olarak hem de bedenen gevşeme sağlanıyor ve 5 dakika sonra unutulacak bir olayı ömür boyu hatırlanacak bir hale sokmamış oluyor.