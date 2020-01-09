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Öksürüğü kesmek için neler yapılmalı?

Soğuk havalarla birlikte salgın haline gelen nezle ve gribe bağlı öksürüğün tedavisinde doğal yöntemlerde oldukça etkili oluyor. Uzmanlara göre iyileşme sürecinde C vitamini deposu olarak bilinen kuşburnu, ıhlamur, ayva yaprağı çayı tüketmek oldukça önemli.

Enfeksiyona bağlı olabilen öksürüğün en temel özelliğinin balgamlı oluşumudur. Örneğin, belirli dönemlerde atak yapan alerjiye bağlı rahatsızlıklarda sıklıkla görünen kuru öksürük olup,  bazı tansiyon ilaçları da gıcık şeklinde öksürüğe neden olabilmektedir. Ayrıca mide asidinin yükselmesi boğazda tahrişe neden olacağı için öksürüğe sebebiyet verir.

Kalp sağlığı ve geniz akıntısı nedeniyle meydana gelen öksürük en çok geceleri görmektedir. Grip  ve nezle sonrasında uzayan öksürükler ise hastalığı atlatmanıza rağmen 3 ila 4 hafta kadar sürebilmektedir. Bu öksürüğün oluşma sebebi ise bronşların aşırı hassasiyet gösteriyor olmasıdır.

Uzmanlar, doktor tavsiyesi dışında öksürük şurubu kullanımının doğru olmadığının altını çizerek, enfeksiyona bağlı bir öksürüğe, öksürük kesici şurup vermek balgamın akciğerden atılmasına engel teşkil edildiğini bu sebeple durumunda hastalığın seyrinin olumsuz olarak etkilendiğinin altını çiziyor.

Bu gibi durumlarda öksürüğün kolay atlatılması için kuşburnu, ada çayı, ıhlamur, ekinezya, ayva yaprağı çayı gibi sıvılatı tüketmek büyük önem kazanıyor. Ayrıca toz zencefil, karanfil, bal ve limon karıştırılıp çay şeklinde içilmesi de öksürüğü hafifletiyor.

 

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