Farkonda
Farkonda
» 
 

Okul başarısı için uzmanından altın öneriler

Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin okul başarısı da yine gündemdeki yerini aldı. Öğrencilerin okulda başarılı olmasını etkileyen çok sayıda faktör var ancak bunların hepsini biliyor muyuz? İşin uzmanından çocukların okul başarısı için altın öneriler geldi.

Öğrencilerin okul başarısının düzenli çalışma ve ders çalışma ortamından geçtiğini belirten Eğitim Uzmanı Koray Varol, fizyolojik, sosyo-kültürel, ekonomik ve psikolojik olmak üzere çok sayıda unsurun okul başarısı üzerinde etkili olduğunu ifade etti. Peki çocukların okulda başarılı olmaları için neler yapılmalı? İşte Varol'dan okul başarısı üzerine altın öneriler...

Öğrencilerin çalışma ortamı, okul başarısını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor ve bu ortamda dikkat dağıtıcı nesnelerin bulunmaması gerekiyor. Sadece ve ders çalışmaya uygun olarak düzenlenmesi gereken bu ortamlar televizyon, bilgisayar, telefon, poster, afi, fotoğraf gibi çocukların dikkatini dağıtacak nesnelerden arındırılmalı. Pencereden uzak bir konuma yerleştirilmesi gereken çalışma masasının üzeri de düzenli olmalı ve ders ile ilgili materyaller dışında nesneler olmamalı. Ayrıca ortamda ses ve ısı yalıtımı da bulunmalı.

ÇALIŞMA PLANI GERÇEKÇİ OLMALI

Öğrencilerin kapasitelerine göre çalışma planları da değişiklik gösterir. Gerçekçi bir çalışma planı hazırlanmalı ve bu program esnek olmalıdır. Öğrencinin belirli hedeflerine odaklı olarak planlanan program üzerinde mutlaka anlaşma sağlanmalı. Haftalık ders planları ortaokul ve lise düzeyindeki çocuklar için uygunken, ilkokul seviyesindeki çocuklar için ders planı günlük olarak belirlenmelidir. Burada ise önemli olan çocuğun odaklanma süresidir. Dersler bazında hazırlanan planda konular günlere bölünmeli ve her konu çalışması sonrasında bunları pekiştirecek soru çözümleri için süre verilmelidir. Eğer ders programı gününde tamamlanmazsa bir sonraki gün mutlaka telafi edilmelidir. Öğrenme eksikliklerinin olduğu dersler programda ağırlıklı olarak yer almalı ve diğer dersler de düzenli olarak tekrar edilmelidir.

MOTİVASYON ÖNEMLİ

Öğrencinin başarıya ulaşması sadece okul ya da kendisiyle ilgili değildir. Ailenin destek ve yardımlarıyla başarı gelişir. Bu noktada ise motivasyon sağlanması öğrenciyi ileri götürecek sürece destek anlamına gelir. Aile, motivasyon sistemini öğrencinin hareketleri üzerinden kurgulamalı, ona destek olurken, öncelikle başarıyı gerçekten istemeleri önemlidir. Öğrencinin başarısında aileye düşen, başarıya dair bir karara varmak ve çocuğu buna inandırmak, ona başarması için gereken şartları sağlamak ve küçük parçalar halinde yavaş yavaş öğrenmesi için destek olmak, motive etmek ve çaba göstermesini sağlamaktır.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
EĞİTİM-KÜLTÜR Haberleri
Okul başarısı için uzmanından altın öneriler

Okul başarısı için uzmanından altın öneriler
Prof. Dr. İlber Ortaylı kişisel kütüphanesini bağışladı

Prof. Dr. İlber Ortaylı kişisel kütüphanesini bağışladı
Lise 1. nakil sonuçları açıklandı! 2. Nakil dönemi başladı

Lise 1. nakil sonuçları açıklandı! 2. Nakil dönemi başladı
Son Dakika: LGS sonuçları açıklanıyor! MEB web sitesi üzerinden saat 16:00'da

Son Dakika: LGS sonuçları açıklanıyor! MEB web sitesi üzerinden saat 16:00'da
LGS öncesi sınav kaygınızdan kurtulun!

LGS öncesi sınav kaygınızdan kurtulun!
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor?
POMEM başvuruları 6 Ekim Cuma günü sona eriyor

POMEM başvuruları 6 Ekim Cuma günü sona eriyor
Yanlış Anlama filmi 10 Kasım'da vizyona girecek

Yanlış Anlama filmi 10 Kasım'da vizyona girecek
Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?

Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?
AÖF kayıt yenileme işlemleri ve kayıtları nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme işlemleri ve kayıtları nasıl yapılır?
POMEM 21. dönem başvuruları devam ediyor! Son gün 6 Ekim

POMEM 21. dönem başvuruları devam ediyor! Son gün 6 Ekim
AÖF Güz Dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri nasıl yapılır?

AÖF Güz Dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri nasıl yapılır?

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı
Hakkari'de kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 65 yaralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz