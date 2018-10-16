Okul başarısı için uzmanından altın öneriler

Öğrencilerin okul başarısının düzenli çalışma ve ders çalışma ortamından geçtiğini belirten Eğitim Uzmanı Koray Varol, fizyolojik, sosyo-kültürel, ekonomik ve psikolojik olmak üzere çok sayıda unsurun okul başarısı üzerinde etkili olduğunu ifade etti. Peki çocukların okulda başarılı olmaları için neler yapılmalı? İşte Varol'dan okul başarısı üzerine altın öneriler...

Öğrencilerin çalışma ortamı, okul başarısını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor ve bu ortamda dikkat dağıtıcı nesnelerin bulunmaması gerekiyor. Sadece ve ders çalışmaya uygun olarak düzenlenmesi gereken bu ortamlar televizyon, bilgisayar, telefon, poster, afi, fotoğraf gibi çocukların dikkatini dağıtacak nesnelerden arındırılmalı. Pencereden uzak bir konuma yerleştirilmesi gereken çalışma masasının üzeri de düzenli olmalı ve ders ile ilgili materyaller dışında nesneler olmamalı. Ayrıca ortamda ses ve ısı yalıtımı da bulunmalı.

ÇALIŞMA PLANI GERÇEKÇİ OLMALI

Öğrencilerin kapasitelerine göre çalışma planları da değişiklik gösterir. Gerçekçi bir çalışma planı hazırlanmalı ve bu program esnek olmalıdır. Öğrencinin belirli hedeflerine odaklı olarak planlanan program üzerinde mutlaka anlaşma sağlanmalı. Haftalık ders planları ortaokul ve lise düzeyindeki çocuklar için uygunken, ilkokul seviyesindeki çocuklar için ders planı günlük olarak belirlenmelidir. Burada ise önemli olan çocuğun odaklanma süresidir. Dersler bazında hazırlanan planda konular günlere bölünmeli ve her konu çalışması sonrasında bunları pekiştirecek soru çözümleri için süre verilmelidir. Eğer ders programı gününde tamamlanmazsa bir sonraki gün mutlaka telafi edilmelidir. Öğrenme eksikliklerinin olduğu dersler programda ağırlıklı olarak yer almalı ve diğer dersler de düzenli olarak tekrar edilmelidir.

MOTİVASYON ÖNEMLİ

Öğrencinin başarıya ulaşması sadece okul ya da kendisiyle ilgili değildir. Ailenin destek ve yardımlarıyla başarı gelişir. Bu noktada ise motivasyon sağlanması öğrenciyi ileri götürecek sürece destek anlamına gelir. Aile, motivasyon sistemini öğrencinin hareketleri üzerinden kurgulamalı, ona destek olurken, öncelikle başarıyı gerçekten istemeleri önemlidir. Öğrencinin başarısında aileye düşen, başarıya dair bir karara varmak ve çocuğu buna inandırmak, ona başarması için gereken şartları sağlamak ve küçük parçalar halinde yavaş yavaş öğrenmesi için destek olmak, motive etmek ve çaba göstermesini sağlamaktır.