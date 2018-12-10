Okul hademesi uyuşturucu taciri çıktı

Antalya Alanya'da bir okulda hizmetli olarak çalışan hademenin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenirken, şüpheliye düzenlenen operasyonda bir miktar esrar ile birlikte hassas terazi de bulunduğu öğrenildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ettiği bir operasyona imza attı. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önüne geçmeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Demirtaş İmam Hatip Ortaokulu'nda hizmetli göreviyle çalışmakta olduğu tespit edilen 25 yaşındaki Volkan Ç.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

OKUL HADEMESİNİN EVİNDE DE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Teknik ve fiziki takip sonrasında dün saat 21:00 sıralarında şüphelinin bulunduğu belirlenen Cumhuriyet Mahallesi 109. sokak üzerindeki parka operasyon düzenlendi. Volkan Ç. yakalanarak gözaltına alınırken, üst araması yapıldı. Şüphelinin Demirtaş Mahallesi'nde yaşamakta olduğu evde de aramalar yapan polis ekipleri 125,65 gr esrar, 1,4 gram metamfetamin ile birlikte uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirdi. Volkan Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.