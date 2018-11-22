Okyanus sularında korkutan çekilme!

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalarda, yapılan araştırmalar doğrultusunda Pasifik Okyanusu'nun batı kısmında bulunan ve Mariana adı verilen çukurun çevresine sismik sensör ağı yerleştirildiği ifade edildi. Buradan elde edilen veriler kullanılarak sunulan raporlar ise oldukça çarpıcı.

Yerkürede meydana gelen depremler nedeniyle okyanuslardan yer kabuğunun altına doğru çekilen su miktarının 3 kat arttığına dikkat çeken araştırmacılar, yaptıkları değerlendirmeler sonucunda bu durumun yeni bir sarsıntıya yol açabileceği görüşünde.

Pasifik Okyanusu'nun batısındaki Mariana Çukuru etrafına yerleştirilmiş sismik sensör ağı verilerinin incelendiği araştırmaya göre, Pasifik plakası Filipinler plakasının altına doğru kayıyor.