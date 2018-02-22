Omurilik felci tedavisinde kök hücre umudu

Ülkemizde en çok trafik kazaları, denize atlama, spor yaralanmaları gibi nedenlerle meydana gelen omurilik felci, her yıl binlerce kişiyi etkiliyor. Yaşanan travma sonrası omurilik işlevini kaybediyor ve vaka "omurilik felci" ile sonuçlanıyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, omurilik felci tedavi yöntemlerini anlattı.

Yüksek oranda can kaybının da yaşandığı omurilik yaralanması meydana gelen kazalarda her yıl binlerce kişi etkileniyor. Bu tür yaralanmalara karşı ise toplumsal farkındalığın oluşturulması gerekiyor. Kaza sonucunda yaralanan kişilerin kesinlikle iyi donanıma sahip travma merkezlerinde tedavi altına alınması gerekiyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan verilere göre omurilik felcine neden olan kazaların başında trafik kazaları geliyor ve bu kazalar genellikle trafik kurallarına uymamaktan ve emniyet kemerinin bağlanmaması ya da yanlış bağlanmasından kaynaklanıyor. Bunun dışında yaz aylarında baş üstü sığ denizlere atlamak da omurilik felci ile sonuçlanabilen bir diğer kaza türü olarak dikkat çekiyor. Bu tür kazalara karşı toplumsal farkındalık oluşturmak oldukça büyük önem arz ediyor.

Kendimizi korumak ilk şart

Öncelikle yapılması gereken elbette bu tür kazalara karşı kendinizi korumak. Ancak kaza meydana geldikten sonraki süreç de oldukça önemli. Özellikle kaza sonrasında yaralının taşınması sırasında omurganın korunması gerekiyor. Boyun, sırt, bel omurgasında kırık meydana gelen kazazedeler hareket edemez duruma gelebilirken, yaralanma seviyesinin altında hissizlik, tuvalet kaçırma gibi durumlar olabiliyor. Ancak omurilik tam olarak yaralanmadığında iyileşmeler görülebiliyor.

Geç kalmamak gerek

Omurilik yaralanmasının ardından kişiler birkaç saat ila 6 hafta arasında şok dönemi geçiriyor ve bu şok nedeniyle omurilikteki hasarı saptamak zorlaşabiliyor. Çarpmanın ilk gerçekleştiği andaki omurilik içinde kanama ve şişme kendisini zamanla onarabiliyor ve tamamen zedelenmediği durumlarda 2 yıl sonrasına kadar iyileşme görülebiliyor. Ancak aradan geçen zaman önemli. Zira vakit geçtikçe iyileşme şansı da o derece azalıyor.

Omurilik tedavisinde kök hücre devrimi!

Beyinden gelerek omurilik içinden geçen ve kaslara kadar inen sinir lifleri omurilik yaralanmalarında hasara uğruyor. Bu tür yaralanmalar için acile getirilen hastaları hemen iyileştirecek bir ilaç tedavisi henüz mümkün değil. Ancak bu hastalar için iyileşmelerine yardımcı olabilecek müdahaleler mevcut. Bunlardan birisi de kök hücre tedavisi. Bu tedavi yönteminin omurilik yaralanmalarında uygulanmasına ilişkin gelişmeler yaşanırken, teknolojideki gelişmelerle birlikte tıpta en sık tercih edilen tedavi yöntemi haline geldiği söylenebilir. Kök hücre tedavisi ile hastaya kök hücre veriliyor ve bu hücrelerin yaralı durumdaki omurilik bölgesine yerleşerek yaşayabilmesi amaçlanıyor. Bu sayede yaralı hücrelerin yerini alması, yani fonksiyon kazanarak omurilik içinden beyne ve kaslara haber iletebilir hale gelmesi sağlanıyor. Bunun sonuncunda hastalar yeniden hareket edebiliyor.