On Numara çekiliş sonuçları MPİ 22 Ekim pazartesi açıklandımı

Haftanın ilk gününde gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor ve merakla On numara sonuçları bekleniyor. Her hafta çok sayıda kişiye hatırı sayılır miktarlarda ikramiye dağıtan On Numara 22 Ekim sonuçları bakalım kaç kişiye ne kadar ikramiye dağıtacak?

15 Ekim On Numara sonuçlarına göre 4 kişi 10 bilmiş ve 85.659,25 TL ikramiye almaya hak kazanmıştı. Geçtiğimiz haftanın şanslı numaraları ise Milli Piyango web sitesinde yer alan bilgilere göre 1,8,14,24,25,35,41,46,47,48,49,50,51,53,54,59,60,65,67,73,77, 78 olmuştu. 9 bilen kişi sayısı 90 olmuş ve kişi başına 2.538,35 kuruş ikramiye almışlardı.

22 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA SAYFASINDA - TIKLA

Milli Piyango On Numara sonuçları pazartesi akşamları belli oluyor. On Numara 22 Ekim sonuçları için de yine bilet sorgulama sistemi kullanılabilecek. Sonuçlar belli olduktan sonra MPİ internet sitesi üzerinden On Numara bilet sorgulama sayfasına gidilerek bilinen numaralar öğrenilebilir.

2002 yılında ilk kez oynatılmaya başlanan On Numara kupon üzerindeki 1 ile 80 arasındaki numaralardan oluşuyor. İkramiye kazanmak için çekilişle belirlenecek 22 numara arasından 10, 9, 8, 7, 6 numarayı doğru tahmin etmek ya da hiçbir numarayı doğru tahmin edememek gerekiyor. Hatfada 1 kez pazartesi akşamları gerçekleşen On Numara çekilişi için hiçbir numarayı tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyeleri bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyeleri bayiler ve MPİ şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri ise Genel Müdürlük tarafından ödenmektedir.

ON NUMARA İKRAMİYE MİKTARI

On Numara oyunu için belirli bir ikramiye miktarı bulunmamakla birlikte, haftanın ikramiyesi ilgili hafta itibariyle elde edilen hasılata göre belirlenmektedir. Eğer çekilen numaralar bir grupta çıkmazsa, ikramiye bir üst grubun ikramiyesine eklenmektedir. Sadece 10 numara bilinmediğinde durum farklıdır. Eğer 10 bilen çıkmazsa, ikramiye bir sonraki hatfa 10 bilenlerin ikramiyesine devredilmektedir.