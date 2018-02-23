Online alışverişte erkekler kadınları geride bıraktı

Alışveriş için bayanlar mağaza mağaza gezmeye devam ededursun, erkekler online alışverişte kadınları ikiye katladı. Kadınlara göre 2 kat daha fazla süreyi internetten alışveriş için geçiren beylerden 18-55 yaş aralığındakiler en çok 17.00-23.00 saatleri arasında, 56-65 yaş aralığındaki erkekler ise 23.00-02.00 saatleri arasında alışveriş yapıyor. 60 yaş üstü erkeklerin en çok online alışveriş yaptığı saatler 07.00-10.00 olarak belirlendi.

Anlaşılan o ki erkekler dükkanları gezerek vakit öldürmek ve yorulmaktan hoşlanmıyor. Mağazalarda gezen eşlerinden dolayı bunalım yaşayan erkekler, TÜİK ve Avantajix.com verilerine göre online alışveriş için hiç de öyle düşünmüyor. 2016 yılında erkeklerin yüzde 24,7'si internet üzerinden en az 1 kez alışveriş yaptı. Bu oran 2017'de yüzde 29'a çıktı. Sanal alışveriş yapan erkeklerin sayısı 2016'da 7,4 milyonken, 2017'de 1,3 milyon artışla 8,7 milyona yükseldi. Sanal alışveriş yapan kadınların sayısı ise aynı araştırmanın sonuçlarına göre 6,3 milyonda kaldı.

2017'de erkekler online alışverişe 7 saat 32 dakikalarını ayırırken, kadınlar ortalama 3 saat 54 dakika ayırdı. Peki erkekler en çok ne satın aldı dersiniz? Online alışveriş yapan erkekler ağırlıklı olarak teknoloji ürünleri, tatil-seyahat, giyim ve gıda alışverişi yaptı ve sepet ortalamaları 120-130 lira oldu.