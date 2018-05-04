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Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl?

Usta sanatçı Orhan Gencebay, yüksek ateş teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Onur Akay'ın sosyal medya hesabından Gencebay'ın rahatsızlığı ile ilgili paylaşım yaparak duyurdu.

Orhan Gencebay'ın dün gece ateşinin yükselmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşan Onur Akay, Gencebay'a gıda zehirlenmesi teşhisi konulduğunu belirtti. Ünlülerin ölüm haberlerini sosyal medya üzerinden ilk paylaşan isim olarak tanınan ses sanatçısı Akay, bu kez usta sanatçı Orhan Gencebay'ın rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı notunu paylaştı.

Orhan Gencebay ile birlikte bir fotoğrafını yayınlayan ve altına detaylı olarak usta sanatçının rahatsızlanmasının nedenlerini belirten Akay, Gencebay'ın dün gece yediği dondurmadan zehirlendiğini, karnının şişerek şiddetli baş ağrısı ve yoğun halsizlik şikayetiyle ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Şu an Gencebay'ın son durumu hakkında "iyi" yorumunda bulunan Akay, ballı bademli dondurmadan zehirlenen Gencebay'ın kritik geçen gece boyunca sevenlerini endişelendirdiğinin de altını çizdi.

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