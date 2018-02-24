Ortak ATM'lerden para çekerken artık fahiş ücret yok

Kendi bankasına ait ATM'nin bulunmadığı yerlerde ortak ATM'lerden para çekmek isteyen vatandaşlar, komisyon ücretlerinin çok yüksek olmasından şikayetçiydi. Bankacılık, Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bu soruna el attı ve alınan fahiş ücretleri sınırlandırdı. BDDK Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Ahmet Yılmaz yaptığı açıklamada, yüksek komisyon ücretlerine sınırlandırma getirdiklerini, ortak ATM'lerdeki ücreti abartarak bunu gelir kapısı haline getiren bankalar olduğunu belirtti.

Yılmaz, yaygınlaşan ortak ATM'lerle birlikte komisyon ücretlerinde de çok yüksek ücretlerin alınmaya başlamasına dikkat çekerek, 100 lira para çeken vatandaşın 8-10 lira ücret ödemek zorunda kaldığını ifade etti. 100 lira para çekiminde alınabilecek ücreti 2 lira 30 kuruş ile sınırlandırdıklarını kaydeden Yılmaz, bundan sonra bu ücretin üzerinde bir miktar alınamayacağını duyurdu.

Kaynak: Yeni Şafak