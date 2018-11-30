Otlak meselesi yüzünden kız kardeş abisini öldürdü

Balıkesir Savaştepe'de bir kız kardeş abisini, hayvan otlatma meselesi yüzünden öldürdü. Savaştepe ilçesinin Sarıbeyler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kız kardeş ve ağabeyi arasında hayvan otlatma ve arazi ihtilafı nedeniyle tartışma çıktı.

51 yaşındaki ağabey Ramazan Zümrütler ile tartışan kız kardeş H.B. iddialara göre av tüfeğine sarıldı. Av tüfeği ile ateş ederek ağabeyini öldüren H.B. eşi H.B. ile birlikte yanlarındaki tüfekle olay sonrasında Jandarma ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.