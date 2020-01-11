Otobüs seyahatlerinde yeni dönem başlıyor!

Hayvan sahipleri tarafından heyecanla beklenen karar Resmi Gazete yayınlandı. Alınan yeni kararla birlikte evcil hayvanların şehirlerarası otobüslerde bagaj kısmının yanı sıra kabin bölümünde de yolculuk yapabilmesi onaylanmış oldu. Karar da belirtildiği üzere aşı karnesi bulunan köpek, kedi, kuş ve bunlar gibi evde bakılan hayvanlar özel taşıma çantalarının içerisinde sahipleriyle seyahat edebilecekler.

Otogar esnaflarından bir firma sahibi, hayvanların insanların dostu olmasına karşın, kabin içerisinde bulunmalarının bir takım zorluklara sebep olabileceğini ifade ederek, daha önceden evcil hayvanların uyutularak bagajda götürüldüğünü aktardı. Uyutulmayan hayvanların bagajda olmalarına rağmen çıkardıkları sesler nedeniyle dinlenmede olan kaptanları uyutmadığını ifade eden firma sahibi yolcularında bu duruma itiraz etme ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtiyor.

Araç şoförleri de bu uygulamanın bir takım sıkıntıları beraberinde getireceğini ifade ederek, yolcular arasında alerjisi olan vatandaşlar olabileceğinin altını çiziyor.