» 
»
 

Otobüs seyahatlerinde yeni dönem başlıyor!

En çok tercih edilen ulaşım araçlarından olan şehirler arası otobüslerde artık evcil hayvanlar kabin bölümünde sahibiyle yolculuk edebilecek.

Hayvan sahipleri tarafından heyecanla beklenen karar Resmi Gazete yayınlandı. Alınan yeni kararla birlikte evcil hayvanların şehirlerarası otobüslerde bagaj kısmının yanı sıra kabin bölümünde de yolculuk yapabilmesi onaylanmış oldu. Karar da belirtildiği üzere aşı karnesi bulunan köpek, kedi, kuş ve bunlar gibi evde bakılan hayvanlar özel taşıma çantalarının içerisinde sahipleriyle seyahat edebilecekler.

Otogar esnaflarından bir firma sahibi, hayvanların insanların dostu olmasına karşın, kabin içerisinde bulunmalarının bir takım zorluklara sebep olabileceğini ifade ederek, daha önceden evcil hayvanların uyutularak bagajda götürüldüğünü aktardı. Uyutulmayan hayvanların bagajda olmalarına rağmen çıkardıkları sesler nedeniyle dinlenmede olan kaptanları uyutmadığını ifade eden firma sahibi yolcularında bu duruma itiraz etme ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtiyor.

Araç şoförleri de bu uygulamanın bir takım sıkıntıları beraberinde getireceğini ifade ederek, yolcular arasında alerjisi olan vatandaşlar olabileceğinin altını çiziyor.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
GÜNDEM Haberleri
Müge Anlı: Kemal Büyükdeniz cinayetinde sıcak gelişme!

Müge Anlı: Kemal Büyükdeniz cinayetinde sıcak gelişme!
Otobüs seyahatlerinde yeni dönem başlıyor!

Otobüs seyahatlerinde yeni dönem başlıyor!
Karadeniz açıklarında akıl almaz kaza!

Karadeniz açıklarında akıl almaz kaza!
Denizli’de 3.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi

Denizli’de 3.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi
Konya’da 15 yıl önce işlenen cinayetin sırrı çözüldü

Konya’da 15 yıl önce işlenen cinayetin sırrı çözüldü
Müge Anlı 8 Ocak: Tuğaltay cinayetinde yeni gelişmeler var!

Müge Anlı 8 Ocak: Tuğaltay cinayetinde yeni gelişmeler var!
Mersin sular altında kaldı!

Mersin sular altında kaldı!
Karşılaşma sonrası hatıra fotosu

Karşılaşma sonrası hatıra fotosu
İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan 1 kişi hayatını kaybetti
Meteoroloji'den 3 Ocak hava durumu raporu

Meteoroloji'den 3 Ocak hava durumu raporu
31 Aralık yurtta hava durumu

31 Aralık yurtta hava durumu
Ankara'da doğalgaz zehirlenmesi: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'da doğalgaz zehirlenmesi: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Antalya'da 79 projeye 19 milyar TL
Son Dakika! Asgari ücret belli oldu!
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü
Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz