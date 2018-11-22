Otobüsten canlı yayın yaparak tüm Türkiye'yi dolaşıyor

Otobüsünün dört bir yanına kameralar bağlayan çılgın yayıncı Erhan Çelik, seyir halindeyken canlı yayınla gittiği yerleri takipçileri ile paylaşıyor. Aynı zamanda eve dönüştürdüğü otobüsünün içinde yatıp kalktığını belirten Çelik, yaptığı işten çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Aslen Bursalı olan Çelik, "www.turkiyeninhavasi.net" adresi üzerinden canlı yayın gerçekleştirdiğini, ülkemizin tüm güzelliklerini hem Türkiye'deki hem de dünyadaki takipçilerine canlı olarak izlettiğini belirtti. Sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilen canlı yayınların aynı zamanda bilimsel olarak sıra dışı ve şiddetli hava olaylarına ilgi duyanların araştırmalarına da yardım etmek amacı taşıdığını ifade etti.

İlk canlı yayını İstanbul Boğaziçi bölgesinden gerçekleştiren Çelik, Batı Karadeniz sahil yolu üzerinden Trabzon'a kadar geldi. Buradan sonra ise Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan'a gidecek.