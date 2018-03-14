Özcan Deniz Feyza Aktan ile nikah masasına oturdu

45 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz 25 yaşındaki sevgilisi Feyza Aktan ile Zekeriyaköy'deki villasında nikah masasına oturdu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evlenebilmek için nikah için gerekli evrakları hızlı bir şekilde hazırladıkları belirtilen çiftin nikah şahitliklerini ise çiftin aile dostları yaptı.

Feyza Aktan'ın gelinlik yerine beyaz bir elbise giydiği belirtilirken, Özcan Deniz'in İstanbullu Gelin dizisi çekimleri nedeniyle balayına çıkmayacakları belirtiliyor. Yaklaşık 1.5 ay sonra dünyaya gelecek olan oğullarına Kuzey ismini verecekleri öğrenilen Özcan-Feyza Deniz çiftinin Haziran'da dizinin finali sonrasında bebekleriyle birlikte düğün yaparak balayına gidecekleri de söylentiler arasında.