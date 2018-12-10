Özge Özpirinçci'in uçuk çıkaran rüyası sonrası Altın Kelebek sevinci

Ekranların sevilen oyuncusu Özge Özpirinçci, geçtiğimiz günlerde dudağında çıkmış uçukla birlikte bir selfiesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Walking Dead yeni sezon bölümlerini merakla beklediğini ve rüyasında zombi istilası gördüğü notunu da paylaşan Özpirinçci Altın Kelebek ödülü sahibi oldu.

Kadın dizisindeki Bahar karakteri ile göz dolduran bir oyunculuk sergileyen Özge Özpirinçci, 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu. 2 sezondur ilgiyle izlenmeye devam edilen Kadın dizisi ile izleyicilerin sevilen ismi haline gelen Özpirinçci, ödülünü Nebahat Çehre'den aldı.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ BAHAR ROLÜYLE GERÇEK HAYATTAN BİRİSİ

Sokakta karşılaştığı insanların "bizi anlatıyorsun" diyerek gerçek hayatın içinden bir karakter olan Bahar'ı en doğal şekilde canlandıran Özpirinçci, tüm dizi ekibine, yapımcılara ve her akşam evde kendisini bekleyen sevgilisi Burak Yamantürk'e teşekkürlerini iletti.