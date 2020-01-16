Pakistan’da çığ atından mucize kurtuluş

Yabancı kaynaklar tarafından servis edilen habere göre, geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı sonrasında Pakistan himayesindeki Azad Cammu ve Keşmir kentlerine çığ düştü. Yaşanan çığ sonrasında bölgeye çok sayıda arama kurtarma sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayı da ölü ve yaralı bulunduğu bilgisine ulaşılan bölgeden gelen son dakika haberlerine göre, çığ felaketinin üzerinden 18 saat geçmiş olmasına karşın, Keşmir'e bağlı Bakvali ve Seri köylerindeki kurtarma çalışmalarında Samina ve Safia adlı iki çocuğa ulaşıldı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuklardan 12 yaşındaki Samina’nın, tonlarca karın altında kalan evlerinin bir odasında hayata tutunduğunu öğrenildi. Kurtarılma sürecine kadar yaşadıklarını anlatan küçük kız, kurtarılana kadar hiç uyumadığını ve sürekli bağırarak yardı istediğini ifade etti. Kızının hayatından umudunu kesmeye başladığını ifade eden Samina'nın annesi, oturdukları evin üç katlı olduğunu. Çığ meydana geldiğinde hiç ses duymadıklarını aktardı. Köylerinde 18 yaşamını yitirdiğini anlatan anne, çığda bir oğlunu ve bir kızını kaybettiğini söyledi.

Vücutlarında kırıklar ve kanamalar olmasına karşın 6 ve 12 yaşındaki iki kızın sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin devam etmekte olduğu öğrenildi.