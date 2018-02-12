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Panik atak nedir ve nasıl önlenir?

Ruhsal bozukluklar arasında en yaygın görülenlerden birisi şüphesiz panik atak, yani panik bozukluktur. Peki panik atak ne demektir ve nasıl bir tedavi ile bundan kurtulmak mümkün olabilir? İşte detaylar...

Panik bozukluğu bulunan pek çok kişi panik atak geçirir. Peki panik atak nedir ve nasıl oluşur? Bundan nasıl kurtulabiliriz? Öncelikle bilinmesi gereken en önemli konu panik atağın sadece panik bozuklukla değil, başka birçok psikiyatrik bozuklukta, bazı bedensel hastalıklarda, kan düşüklüğü, enfeksiyon hastalıkları, kansızlık gibi durumlarda da meydana gelebilmesidir.

Panik atak yaşayan kişilerde beklenmedik anlarda bunalma, korkma ve yoğun endişe gibi duygular ortaya çıkabilir. Bu kişiler panik atak yaşamaktan dolayı kaygı duyar ve sürekli bunu yaşayacaklarına dair beklenti oluşur. Kendilerini rahatlatmak için ise "kaçınma" davranışı geliştirirler. Atakların tekrarlanmasını önlemek için ise yapılması gereken en önemli şey acele etmemektir.

Hızlı olmak ile acelecilik birbirinden farklıdır. Hızlı olmayı birim zamanda sayı olarak daha fazla iş yapmak ve daha çok ilerlemek olarak tanımlayan Okan Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sercan, bir kişinin ancak çalışıp ustalaşarak hızlı olabileceğini belirterek, bir şeyi bir an önce yapma isteğinin acelecilik olduğunu ve bunun da bir zorlama olduğunu ifade etti.

Acele yapılan işin başarıya ulaşmayacağını da kaydeden Sercan, kendimiz dışında çevreden kaynaklanan zaman sıkışıklıklarının ise büyük bir basınca dönüşeceğine işaret etti. Bu şekilde ister kendinden ister dış faktörlerden kaynaklı olsun kişide zamanla bu davranışın yinelenmesiyle süreklilik kazanıldığını ve kişinin artık aceleci olduğunu belirten Prof. Dr. Sercan, aceleci bir kişinin panik atak geçirmesi durumunda ise panik atağın bir an önce geçmesini beklediğini, normal şartlarda 10 dakika sürecek olan panik atağın hemen geçmesi beklendiği için daha uzun hissedildiğini kaydetti.

Panik atak yaşayan kişiler, acele ettikçe panik atakları yineler ve panik atak beklentisi içinde oldukça yine oluşur. Bir an önce rahatlamak isteyen aceleci kişiler panik atak yaşadıkları yerler ve durumlardan kaçarlar ve bu da tekil panik atakları panik bozukluğuna dönüştürür.

Panik ataktan kendimizi korumak için neler yapmalıyız işte Prof. Dr. Mustafa Sercan'ın önerileri:

İşlerinizi Ertelemeyin!
Zorunlu zaman geldiğinde sıkışmamak için işlerinizi ertelemeyin. İşi yapamama korkusu, acelecilik ve telaş sonrasında panik atak meydana gelebilir.

Yavaşlayın!
Yolda yürürken grup içinde en önde gidiyorsanız, sofrada yemeği herkesten önce bitiriyorsanız, bunu fark ettiğiniz anda yavaşlayın. Karşınızdakinin sözünü kesmeyin. Grubun ortak hızına uymayı alışkanlık haline getirin.

Başarıda Aceleci Olmayın!
Öğrendiğiniz yeni bilgiler ve eylemler konusunda başarılı olmak için aceleci olmayın. Bir işte ustalık yavaş öğrenmekle kazanılır ve hız ustaların becerisidir.

"Hiç Kimse Yapabileceğinden Daha Çoğunu Yapamaz"
Günümüzde insanlar büyük bir yarışın içindeymiş gibi sürekli birileri geçme ihtiyacı hissediyor ve başkalarının kendisini geçmesinden dolayı büyük endişe duyuyor. Oysa hiç kimse yapabileceğinden daha çoğunu yapamaz ve tüm kapasitemizi kullanabilmek için çok çalışarak ustalaşmamız gerekir. Bunu yapmak için gayret edebilirsiniz ancak hemen olacak diye acele etmeye gerek yok. Yapmanız gereken tek şey dünkü kendinizden daha ileri gidebilmektir. Panik atak ya da panik bozukluktan korunmanın en iyi yolu aceleden uzak durmaktır.

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