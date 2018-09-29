Pepino mucizesinin faydaları saymakla bitmiyor

Bir Güney Amerika meyvesi olan ve yaklaşık 5 yıldır Türkiye’deki üreticilerinde yetiştiriciliğine başladığı Pepino gelişim çağındaki çocuklardan yaşlara kadar, bir çok yaş aralığı için büyük fayda sağlamakta. Şekerli bir meyve olmasına karşın, bu yararlı şekerin kanı dengelemesinden dolayı şeker hastaları tarafından rabet gören meyve, K vitamini deposudur. Bu özelliği sayesinde kanın hızlı pıhtılaşmasını sağlayarak hemofili hastalığında önemli bir destek tedavi aracı olmaktadır.

Öte yandan bu önemli meyve, kan damarlarının direncini arttırmanın yanı sıra anemi hastalarına da büyük fayda sağlamaktadır. Bağırsak ve mide kanserine karşı savuna mekanizmalarını kuvvetlendiren pepino, kilo vermede yardımcı olur, bağışıklık sistemi ve kemik yapısını güçlendirir.