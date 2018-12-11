PES 2019 ücretsiz oluyor! Bedava PES 2019 için tarih ne?

Konami tarafından açıklanması beklenen ücretsiz PES 2019 için tarih nihayet verildi. Pro Evolution Soccer 2019 Lite ve PES 2019 myClub modu için ücretsiz erişim hakkı verilecek. Yapılan açıklamaya göre bedava PES 2019 oyunculara 13 Aralık 2018 itibariyle sunulacak.

PES serisi myClub modu ile Konami, oyunculara hayallerindeki takımı kurma şansını ücretsiz olarak sağlayacak. Bedava PES 2019 ile birlikte efsanevi futbolcuların yeni yüz tasarımları da yer alacak.

PES 2019'A YORULMA ÖZELLİĞİ

PES yeni özelliği ile de oldukça göz dolduruyor. Oyuncuların performanslarını etkileyerek maça yansıtan yorulma özelliği, artık oyuncuları maç esnasında koştururken daha dikkatli olmanız gerektiğini gözler önüne seriyor.

39 yetenek ile birlikte yeni oyuncu kart sistemi de PES 2019'un göz dolduran yenilikleri arasında. En iyi oyuncuları bularak takımlarını oluşturabilen oyuncular, haftalık maçlara da çıkabilecek ve gösterilen performansa göre ödül alabilecekler.