Pirinç doğru miktarlarda tüketildiğinde hücre yeniliyor

Sağlıklı yaşam adınan düzenlenen besin listelerinde yasaklı besinler arasında yer alan beyaz pirinç hakkında yani elde edilen veriler ezber bozuyor. Yapılan araştırmalar gösteriyorki içerdiği bulunan 15'in üzerinde vitamin, mineral ve faydalı antioksidanlarla tam bir enerji ve sağlıklı besin deposu.



Bilinenin aksine doğru miktarlarda tüketildiği takdirde kilo kontrolüne de yardımcı olan pirincin yarım bardağı 100 kalori. Folik asit, potasyum, magnezyum, selenyum, lif, demir ve çinko içeriğiyle adeta bir şifa kaynağı olan pirinç diyet listelerinde öncelikli tüketilmesi gereken besinler arasında yerini aldı.



Araçtırmalar gösteriyorki folik asit kaynağı pirinç birçok sağlıklı besin gibi kalp sağılığı açısından önemli bir besin desteği oluşturuyor. Öte yandan vücutta sindirim süresi oldukça yavaş olan karbonhidrat içeriği sayesinde pirinç hücre yenilemesi, enerji deposu olması, serotonin salgılanmasına yardımcı olarak iştahın kontrol altında tutulmasını sağlıyor.