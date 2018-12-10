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Plastik poşet ile ilgili Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Alışveriş için kullanılan plastik market poşetlerinin en 25 kuruştan satılmasını düzenleyen kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Ücretsiz plastik poşet veren satış noktaları ise ceza alacak.

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemeleri içeren kanun ile birlikte plastik alışveriş poşetleri artık en az 25 kuruştan satılacak.

Kaynakların verimli yönetimi ile plastik poşetlerin oluşturduğu çevre kirliliğinin önlenmesini amaçlayan kanun ile birlikte artık poşetler ücretli olacak. 25 kuruştan az olmamak üzere uygulanacak olan taban ücret tüketicilere yansıtılacak. Bu ücret Çevre ve Şehircilik Bakanlığının oluşturacağı bir komisyon tarafından her yıl güncellenerek uygulanacak. Eğer geri kazanım katılım payı adı altında alınması gereken bu ücretin ödenmediği belirlenirse, tutarın yüzde 20 fazlası idari para cezası olarak uygulanacak.

Çevre kirliliğinin önlenmesi için depozito uygulaması ise 1 Ocak 2021 itibariyle zorunlu hale geliyor. Ambalajlı ürünlerden depozito kapsamında olanlar, satış noktalarında toplama sistemine katılacak.

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