Polis eniştesi tarafından vurulan öğretmen hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi Ulubatlı Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre, tartıştığı polis eniştesi tarafından vurulan öğretmen Mehmet Doğan hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapmakta olan polis memuru Emin B., daha önceden aralarında tartışma yaşanan bir konu nedeniyle alt katta oturan kayınbiraderi Mehmet Doğan'ın evine gitti. Yeniden aynı konuda aralarında tartışma başlaması üzerine Mehmet Emin B., kayınbiraderine ateş etti.

Suruç'ta öğretmenlik yaptığı öğrenilen Mehmet Doğan'ın göğüs ve boyun bölgesine isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı. Sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yaptı ve yaralıyı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MESLEĞE 1 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Doğan'ın cenazesi için gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis memuru Mehmet Emin B. ise meslektaşlarını arayarak Doğan'ın beylik tabancası ile vurduğunu belirterek kendisini ihbar etti. Mehmet Emin B.'nin mesleğe başlayalı 1 yıl olduğu ve 4 ay önce evlenerek tayinini eş durumundan Şanlıurfa'ya aldırdığı, eşinin de öğretmen olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.