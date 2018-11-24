Polis memuru beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu

Samsun'un Emirefendi Mahallesi Emniyet Sokak'ta meydana gelen olayda, alınan bilgiler göre bir polis memuru intihar girişiminde bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü lojmanında kalmakta olan 26 yaşındaki polis memuru Enes G.'nin Bölge Trafik'te görevli olduğu öğrenildi.

Akşam saatlerinde evinde olduğu sırada beylik tabancayı ile kafasına ateş eden polis memuru Enes G., kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları eve girdiklerinde meslektaşlarını yerde kanlar içinde buldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı polis memurunu Bafra'da özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayız Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Enes G.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.