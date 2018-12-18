Pompalı tüfekle nişanlısını öldürüp intihar etti

Antalya Muratpaşa'da yaşanan olay alınan bilgilere göre, Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Saat 08:15 civarında gerçekleşen olayda, kiralık bir otomobil içinde ismi öğrenilemeyen bir genç, nişanlısı Sinem Y. ile birlikteydi. Ancak genç nişanlılar tartışmaya başladı ve Sinem Y. tartışma sonrasında araçtan inerek kaçmaya başladı.

Kaçan nişanlısının arkasından elindeki pompalı tüfekle koşan genç, nişanlısına ateş açtı. Sinem Y.'nin yere yığılmasının ardından tüfeği kendisine çeviren genç, intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ikisinin de öldüğünü belirlerken olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.