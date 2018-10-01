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Prof. Dr. İlber Ortaylı kişisel kütüphanesini bağışladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiği Prof. Dr. İlber Ortaylı, kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne bağışladı.

Ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Prof. Dr. Ortaylı, kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne bağışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı bu bağıştan dolayı Ortaylı'ya teşekkürlerini iletti.

2017 yılında tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Ortaylı, 1947 Avusturya doğumludur. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük tarihçiler arasında yer alan Ortaylı, Ankara Atatürk Lisesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünü bitirdi. Viyana Üniversitesi Slavistik ve Orientalistik Bölümü'nde öğrenim göre Prof. Dr. İlber Ortaylı Chicago Üniversitesinde master yaptı. 1974 yılında doktor, 1979 yılında doçent olan Ortaylı, 1989'da profesör oldu. 1981 yılında evlenen ve 1999 yılında eşinden ayrılan Prof. Dr. Ortaylı'nın Tuna adında bir kızı vardır.

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