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Protein deposu yumurtanın bir faydası daha bulundu

İçeriğindeki besleyici mineral ve vitaminlerin yanı sıra uygun fiyatı ve lezzeti ile de büyük rabet gören yumurtanın önemli bir özelliği daha ortaya çıktı. Ayrıntılar haberimizde…

Uzmanlar yumurtayı anne sütüne en yakın besin olarak değerlendiriyor. Bu önemli besinin içeriğinde protein, yağ karbonhidrat, demir, A vitamini ve bazı B vitaminleri bulunmaktadır. İnsan vücudunda beyin sağlığından göz sağlığına kadar birçok organ üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca sıklıkla tüketilmesi gerektiği ifade edilen yumurtada folat ve B12 vitaminleri sayesinde kan yapı önemli oranda artarak, kalp-damar hastalıkları riskinde azalmış oluyor. Bilim insanları tarafından yapılan son araştırmalar gösteriyor ki yumurta, bağışıklık sitemi ve yara iyileşmelerinde de oldukça öneli rol oynuyor.

 

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