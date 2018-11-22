Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserleri satacaklardı

Ankara'ya Nevşehir'den getirildiği tespit edilen bir poşet dolusu tarih eser niteliğindeki Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler yapılan operasyonla ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmaların sonucunda 2 şüpheliyi Ankara'da yakaladı.

Takibe alınan 2 şüpheli K.Y. ve M.K.'nın yapılan çalışmalar sonucunda Yenimahalle'de şehir dışından geldikleri otomobil ile bir kafenin önünde durduğu tespit edildi. Ekipler operasyonu başlattı ve 2 şüpheliyi bulundukları yerde yakaladı.

2 şüphelinin aracında yapılan aramalarda koltuğunda altında Roma ve Bizans dönemine ait oldukları belirlenen 108 adet sikke bulundu. Şüphelilerin işsiz oldukları belirlenirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.