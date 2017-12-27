Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı

Türkiye Rus şirketten 4 adet S-400 hava savunma sistemi bataryası satın aldı. Rus savunma sanayi şirketi Rosteh başkanı Sergey Çemezov tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye 2.5 milyar dolar karşılığında hava savunma sistemi bataryalarını satın aldı.

Türkiye'nin 4 adet S-400 hava savunma sistemi bataryası satın aldığını doğrulayan Çemezov, ayrıca Türkiye'ye verilecek kredi konusundaki görüşmelerin de sonuna gelindiğini, sadece son halinin onaylanacağını duyurdu. Yüzde 45'lik bölümün avans şeklinde, yüzde 55'lik kısmının ise Rusya'dan alınacak kredi ödeneceği bilgisini de paylaşan Çemezov, ilk S-400 sevkiyatının Mart 2020'da yapılacağının planlandığını belirtti.

12 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ile sistemin sevkiyatına ilişkin bir anlaşma imzalandığını belirtmiş, anlaşma kapsamında da Rusya'ya ön ödeme yapıldığını ifade etmişti. Eğer anlaşma gerçekleşirse, NATO ülkeleri arasında S-400 hava savunma sistemine sahip tek ülke Türkiye olacak.