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Sabah kahvaltısı neden önemli?

Dünyayı sarsan corona salgını nedeniyle uzun süre ara verilen yüzyüze eğitim yeniden başladı. Uzman doktorlar henüz kontrol altına alınamayan salgında aşının yanı sıra beslenmenin de çok önemli olduğunun altını çiziyor. Peki öğünler arasında altın olarak kabul edilen kahvaltının yararları nelerdir?

İçerisinde bulunduğumuz pandemi döneminin yanı sıra, kış aylarının kendini hissettirmeye başladığı şu aylarda bağışıklık sistemimizi güçlendirmek birinci önceliğiniz haline geldi. Özellikle anne ve babalar uzun bir aradan sonra okulların açılmasıyla birlikte çocuklarının vücut direncini arttıracak konusuda büyük bir araştırma içerisinde...

Araştırmalar gösteriyorki üç ana 3 ara öğün olarak belirlenen beslenme öğünlerinden en önemsi arasında sabah kahvaltılası yer almakta. Uzmanlar, yetişkinlerde olduğu gibi sabah kahvaltılarının çocuklar için de kadar önemli olduğunun altını çizerek, zihin açıcı olduğunu vurgulamakta. Kahvaltıda ise en önemli besin olan yumurtanın yanı sıra mevsimsel sebze ve meyveler, süt ve süt ürünleri, peynir gibi gıdaların tüketilmesi büyük önem taşımakta. Ayrıca içinde A, C ve E vitaminlerinin bulunduğu besinler de insan direncini arttırma.

Öte yandan sadece besinler değil bunun yanında fiziksel aktiviteler ve uyku düzeni de direnci yükselten etenler arasında yer almaktadır. Uzmanların diğer bir değindiği nokta besin takviyelerinin yapılmadan önce doktora gidilmesi ve gerekli testlerinin yapılması gerektiğidir. Böylelikle kulaktan dolma değil doktor teşhisi ile vitaminlerin ve besinlerin nasıl ve ne ölçüde alınması gerektiği hakkında daha kapsamlı bir bilgiye sahip olabiliriz.

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