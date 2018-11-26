Saç bakımı kış mevsiminde nasıl olmalı?

Kış aylarında kuru hava nedeniyle saçlara daha fazla özen göstermek gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, fazla saç yıkamanın saçları kuruttuğunu ve kırılarak yıpranmasına neden olduğunu kaydetti. Büyükşehirlerin yaşam koşullarında 3 günde 1 kez saçların yıkanması gerektiğini belirten Ertek, saç dipleri ve saç üzerinde bulunan asit ve koruyucu lipit tabakayı erittiği için saçların çok sıcak suyla yıkanmaması konusunda da uyarılarda bulundu.

Saç Kurutma Makinesi Kullanımı Nasıl Olmalı?

Saçları yıkadıktan sonra kurutmak için kullandığımız saç kurutma ya da fön makinelerinin yüksek sıcaklıkta kullanılmaması gerekiyor. Aşırı sıcak maşalarla saç şekillendirmenin de zararı büyük. Saçları çok gergin şekilde bağlamamaya dikkat edin. Toka ve taçlar saç köklerinin çekilerek kopmasına neden olur.

Saç Bakımı İçin Vitaminlerin Önemi

Sedef, egzama, deri döküntüsü gibi saç derisinde bulunan rahatsızlıklar yaşıyorsanız, dermatolog tarafından önerilecek kükürt ya da katran içerikli, mantar ve bakterilere karşı koruyucu ilaçlı şampuanlar kullanılmalı. Saç dökülmesinin yoğun olduğu durumlarda yine dermatoloji uzmanının önerisiyle biotin, çinko, selenyum, metionin, E, B, D vitaminleri içeren destek ilaçları kullanılmalı. A vitamini eksikliğinde saçlar kırgınlaşır ve kepek oluşur, B1 ve B6 vitaminleri eksikliğinde saçlar dökülür. C vitamini saç köklerini uyarır ve saç uzamansını, saç tellerinin pigment üretimini düzene sokar. B12 vitamini saç köklerini besler.