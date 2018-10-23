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Saç dökülmesini engelleyen yiyecekler neler?

Özellikle beylerin korkulu rüyası olan sorunlardan saç dökülmesi günümüzde birçok tıbbi müdahaleler ile çözülebilmekte ancak bazı besinler tüketerek bu soruna dur demek mümkün. Ayrıntılar haberimizde…

Genetiğe bağlı olarak bazı kişilerin kaderi olan saç sökülmesinde diğer etkenler ise sağlıksız beslenme, vitamin ve mineral eksiklikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan bedenin en güzel aksesuarı saçların daha sağlıklı görünmesini ve dökülmesini engellemek doğru bir beslenme ile mümkün.

Öncelikle ani başlayan saç dökülmelerinde bunun kaynağını belirlemek adına doktora başvurmak ve gerekli tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Saç dökülmesi demir eksikliğine bağlı ise bunu destekleyici besinler tüketilmelidir. Yüksek oranda C vitamini içeren portakal, greyfurt, karpuz, çilek bu besinler arasındaki en baş sırada gelmektedir. C vitaminleri vücudun savunma mekanizmalarını güçlendirirken, ısı ve güneşin zararlı ışınları, hava kirliliği nedeniyle yıpranan saçların sağlığını da korur.

Ceviz, fındık, badem gibi E vitamini içeren yemişler de saçlara doğal bir parlaklık verirken, yerfıstığı saç dökülmesine neden olan tiroid bezi sorunlarını engelleyen iyot bakımından zengindir. Saçların uzamasında önemli bir rol oynayan protein açısından oldukça zengin yoğurt aynı zamanda sindirimi de kolaylaştırır. Çinko açısından zengin balık, karides ve midye saç köklerini güçlendirir. Öte yandan B12 vitamini ve biotin içeren yumurta da sağlıklı bir saç için önemli besin kaynağıdır.

 

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