Sağlıklı bir ilişki ve evlilik için haklı değil mutlu olmayı seçin

İlişkinizin sağlıklı olması ve daha önemlisi sürdürülebilmesi için neler yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız, Akın'ın tavsiyelerine kulak verebilirsiniz. Sağlıklı bir ilişki yaşayabilmek ve bunu sürdürebilmek için kişisel gelişimin sorumluluğunu alabilen bireyler olmak gerektiğini belirten Akın, evlilik için ehliyet gerektiği görüşünü paylaştı. Peki ilişkinizi ya da evliliğinizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için neler yapmanız gerekiyormuş bakalım.

Duygular, korkular, düşünce yapısı... Bunların farkında olabilmek önemli. Ancak bu sayede SEVGİ iletişim dili olarak kullanılabilir ve tüm sorunlar çözülebilir. Burada önemli olan haklı olmaya değil MUTLU olmaya çalışmaktır.

Yaşadığınız ilişkiye geçmişinizi taşımamanız gerekir. Önceki ilişkilerinize dair yorum yapmak, ön yargılı davranmak ilişkinize zarar verir. Siz bugüne bakmalısınız.

Kıskançlık insanın doğasında var ancak kıskanmak ve kıskandırmak sevgiden değil, özgüven eksikliğinden kaynaklanır. Bunun bilincinde olmalısınız. Ayrıca küsmek, bir çocuk davranışıdır. Bunun bilincinde olarak yetişkin gibi davranmaya çalışın.

Paylaşın ancak kendi hobilerinizden ve hayallerinizden de vazgeçmeyin. Arkadaş olmak önemlidir. Onun da yapmak istediklerine ve hayallerine destek verin. İlişkinize dair beklenti ve ihtiyaçlarınız varsa bunları samimi bir şekilde dile getirmekten çekinmeyin. Ancak beklentileriniz karşılanmadığında hayal kırıklığı yaşamayın. İletişim kurmak önemlidir. Eğer bu olgunluğu gösteremiyorsanız bir destek almanızda fayda var.

Karşınızdaki kişiye saygılı olun. Biz bilinci oluşturun. Destekleyici, motive edici, onurlandıran sözler söylemekten kaçınmayın. Karşınızdaki size nasıl davransın istiyorsanız siz de ona öyle davranın. "Önce o yapsın" diye beklemeyin. Önce siz yapın. Eğer hoşlanmadığınız davranışlarla karşılaşırsanız bunu dile getirin. Duygularınızı biriktirmeyin ki sınırları çizebilesiniz.

Bir evliliğin en önemli unsurlarından birisi sağlıklı cinsel birlikteliktir. Bu yüzden kendinizi tabularla sınırlandırmayın ve ayıplamayın. Eğer bu konuda rahat olamıyorsanız destek alın. Tensel olarak uyumlu olmadığınızı düşünüyorsanız bu konuyu görmezden gelerek üstünü örtmeyin.

Çocuk sahibi olmaya dair düşüncelerinizi eşiniz ya da partnerinizle net bir şekilde paylaşın. İlişkiniz içerisinde net olmaya önem verin.

Başkalarının evlilik ya da ilişki deneyimlerini kendinizle kıyaslamayın. Sizin deneyiminiz bambaşka. Partnerinizi değiştirmeyi asla düşünmeyin ve bunun için çaba sarf etmeyin. Sevgiliniz ya da eşinizin aile yapısı önemlidir. Korku odaklı ya da sevgi odaklı olabilir. Onun nasıl bir ortamda yetiştiğini anlamak, davranışlarını da algılamanızda en iyi kılavuz olacaktır.

Ortak hayaller kurmak iyidir. Bu hayalleri gerçekleştirmek için de birbirinizi motive edin. Her iki taraf için BİZ bilinci içinde sohbet edin. Koşullar değişebilir. Bu durumda yeniden iletişim kurun ve değerlendirin.

Çocuk sahibi olduktan sonra hayatınızın merkezine çocukları koymayın. partnerinizi unutmayın. Kendinizi de unutmayın. İlişkinize emek verin ve cesurca sevginizi ifade edin.

Evlilik kararı aldıysanız, kendi ailenizi kurmak üzere hazırlıklar yaparken ailelerin beklentilerini BİZ diyerek karşılayın. Asla ailelerin çatışmasına izin vermeyin, siz de partnerinizin ailesiyle çatışmayın.

Özsevginiz ve özgüveniniz tam olmalı. Kendinizle barışık ve sevgi dolu olduğunuzda ilişkilerinizi sağlıklı sürdürebilirsiniz. Hayata, yaşadığınız her ana güzel bakın ve aldığınız her nefese, sevdiğiniz insanların varlığına şükredin.

Partnerinizin size olumsuz gelen taraflarına odaklanmak yerine güzel bulduğunuz yanlarına odaklanın. Gözlerinin içine sevgiyle bakarak sevgi dolu sözler sarf etmekte cömert olun.