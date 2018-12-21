Sahte Milli Piyango biletlerine dikkat!

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi olan 70 milyon TL için hayaller kuran vatandaşlar şanslarını denemek için Milli Piyango biletlerini tüketmeye başladı. Ancak insanların umutlarını kötüye kullananlar da boş durmuyor. Vatandaşlar sahte Milli Piyango biletleri konusunda uyarıldı.

Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı 17,50 TL, yarım bilet fiyatı 35 TL, tam bilet fiyatı ise 70 TL olarak belirlendi. En çok rağbet gören çeyrek piyango biletleri olurken, sahte biletler konusunda verilen bilgilerde özellikle kabartmalara dikkat çekiliyor.

GERÇEK MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNİN ÖZELLİĞİ

İkramiyenin 70 milyon TL olması ile birlikte piyango biletlerine ilgi de artarken, sahte biletler ile gerçek Milli Piyango biletlerini ayırt etmek oldukça güçleşiyor. Milli Piyango biletleri mutlaka ruhsatlı piyangoculardan alınmalı ve biletlerin üzerindeki kabartmaya dikkat edilmeli. Sonradan hayal kırıklığı yaşamamak için mutlaka alınan biletler konusunda dikkatli olunmalı. Milli Piyango biletlerinin sol alt köşesindeki rakamlar kabartmalı ve bu kabartma elle hissedilebiliyor, sahte biletler ise fotokopi şeklinde oluyor.