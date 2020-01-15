Şakayla başlayıp ölümle biten acı son!

Edinilen bilgilere göre olay, İzmir’in merkez ilçelerinden Konak’a bağlı Kılıçreis Mahallesi'nde yaşandı. Geçtiğimiz Pazar meydana gelen olayda iddialara göre, yirmi beş yaşındaki Destan Arda arkadaşıyla şakalaşırken dengesini kaybederek arkasında bulunan boy aynasını üzerine düştü. Bu arada aynanın kırılmasıyla dağılan parçalar Arda’nın boğazına saplandı.

Arda’yı yerde kanlar içerisinde gören arkadaşları yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye sevk edilen Arda, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan sosyal medyayı aktif olarak kullana Arda’nın paylaşmış olduğu resimlerindeki bir detay görenleri hayrete düşürdü. Arda'nın boğazında İngilizce kelimelerle 'Cut here' yazılı dövme bulunuyor. Gencin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, yakınlarınca teslim alınarak, toprağa verildi.