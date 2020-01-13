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Samsun’da çöpten vahşet çıktı!

Samsun'nun İlkadım ilçesinde çöp toplama kamyonunda kol ve bacak uzuvları kesilmiş bir erkek bedeni bulundu. Bedenin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgilere göre ceset, Samsun merkeze bağlı İlkadım ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi’nde görev çöp toplama ekiplerince bulundu. Ceset çöplerin toplandığı kamyonda çalışanlar tarafından çöp torbasının içerinde kanlı battaniyenin fark edilmesi üzerine bulundu.

Belediyenin temizlik görevlilerinin durumu polise bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik önlemleri içerisinde yapılan incelemede battaniye içerisinde bir ceset olduğu anlaşıldı. Kolları ve bacakları olmayan erkek cesedi, incelemelerin tamamlanmasının ardından kimliğinin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çöpte bulunan bedenin kimlik tespiti için incelemeler devam ederken, bölgede görevli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de, yaşanan vahşetle ilgili katil ya da katillerin yakalamaması için çalışma başlattı. Çöplerin toplandığı güzergahtaki, güvenlik kameraları incelemeye alındı.  Öte yandan cesede ait olduğu düşünülen kol ve bacaklar da Çaykara Sokak'ta bir çöp konteynerinde, siyah poşet içinde bulunarak otopsi için morga gönderildi.

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