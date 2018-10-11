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Samsung Galaxy A9 bir ilki gerçekleştirdi! 4 arka kameralı yeni telefon

Akıllı telefon teknolojisinde dünya devi Samsung, Galaxy A9 kamerası ile dünyada bir ilki hayata geçirdi. 4 arka kameraya sahip Galaxy A9 özellikleri ile dikkat çekiyor. İşte Samsung'un son çıkardığı telefon Galaxy A9 ve özellikleri...

Dünya ile aynı anda Türkiye'de Samsung Deneyim Mağazası'nda tanıtılan Samsung Galaxy A9 özellikleri ile teknoloji meraklılarını heyecanlandırdı. Dünyada ilk kez dört arka kameraya sahip telefonu ile Samsung fotoğrafçılığa yeni bir boyut kazandıracak gibi görünüyor. Hızla değişen teknoloji, dünya devi de olsalar firmaları sürekli bir yenilik arayışına itiyor. Artık bir cihaz olmanın da ötesine geçen yeni nesil telefonlar, bir hayat tarzı yansıması olarak görülüyor. Hal bu olunca da yetenekli telefonlar çok daha cazip hale geliyor. İşte bunlardan birisi de Samsung Galaxy A9...

Özellikle genç nesillerin hedeflendiği telefonlarda üstün teknoloji donanımları ile güçlendirilen akıllı telefon modelleri arasına Samsung Galaxy A9 güçlü bir giriş yaptı. En çok öne çıkarılan özelliği olan 4 arka kamerası ile dikkatleri çeken Galaxy A9 için güçlü pil kapasitesi, yüksek depolama alanıi sAMOLED ekranı da azımsanmayacak özellikler arasında.

4 ARKA KAMERA NE İŞE YARIYOR?
Samsung'un tanıttığı son telefonu Galaxy A9'da 4 arka kamera ne işe yarıyor aslında en çok merak edilen konuların başında geliyor. Aslına bakarsanız dört arka kameranın her biri farklı işlevlere sahip ve gelişmiş yazılımı ile fotoğraf çekimini ideal ayarlarda yapmanıza yardımcı oluyor. Kameralardan birisi 24 MP'lik ana kamera ve bununla ister loş ışıkta olsun, ister parlak ışıkta olsun canlı ve parlak görüntü elde etmek mümkün. 8 MP'lik 120° kamera ise Ultra Geniş Açı kamera olarak adlandırılıyor ve Görsel Zeka özelliği ile farklı ortamlarda profesyonel çekim imkanı sağlıyor. Görsel Zeka çekim yaptığınız nesneleri tespit ediyor ve ayarları otomatik yaparak en iyi fotoğrafı elde etmenizi sağlıyor.

10mP'lik Tele Kamerası, 2X Optik Zoom özelliğine sahip. Bununla uzaktaki nesneleri kaliteli görüntü ile çekebilir, yüksek kalitede yakın plan fotoğraflara sahip olabilirsiniz. 5 MP'lik Canlı Odak ise tercihe göre alan derinliğini yönetmenizi sağlıyor. Odak noktasını değiştirerek istediğiniz yere zoom yapmanız da mümkün hale geliyor.

Samsung Galaxy A9 Ürün Özellikleri 

Ekran- 6.3” Full HD+ Super AMOLED, 1080x2220 
*Ekran ölçümü yuvarlak köşeler hesaba katılmaksızın, tam köşegen ölçümü alınarak yapılmıştır.
Kamera
Arka: dört kamera
- Ana Kamera: 24MP AF, F1.7
- Telefoto: 2X optik zum, 10MP AF, F2.4
- Ultra Geniş: 120°, 8MP, F2.4
- Derinlik: 5MP, F2.2
Ön: 24MP, F2.0
Kasa
162.5 x 77 x 7.8 mm, 183g

AP

Sekiz Çekirdek (2 adet 2.2GHz + 6 adet 1.8GHz)

Hafıza[4]- 6GB RAM, 128GB + MicroSD Slot (512GB'a kadar)
Pil- 3,800mAh*
* Üçüncü parti laboratuvar koşullarında test edilen tipik değer. Tipik değer IEC 61960 standardına göre test edilen batarya numuneleri arasındaki kapasite sapması dikkate alınarak hesaplanmış ortalama değerdir. Anma (asgari) kapasitesi 3,720 mAh'dir. Gerçek batarya ömrü ağ ortamına, kullanım kalıbına ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterebilir.

OS- Android 8.0 (Oreo)
Ağ- 3CA, LTE Cat.9
Bağlantı- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MIMO,Bluetooth® v 5.0 (LE, 2Mbps'e kadar), ANT+, USB Tip-C, NFC, Konum (GPS,Galileo*, Glonass, BeiDou*)
* Galileo ve BeiDou kapsamı sınırlı olabilir.

Sensor- İvmeölçer, Parmak izi Sensörü, Yükseklik Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü

Ses- MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
Video- MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELİYOR?
Galaxy A9 ergonomi olarak da Samsung'un iddialı olduğu ürünler arasında yer alıyor. 3D cam eğimli arka yüzeyi ile ele tam oturan telefonun Petrol mavisi, şeker pembesi geçişli renkleri, Gece Siyahı seçenekleri mevcut. Samsung Galaxy A9 Türkiye'de Aralık ayında satışa sunulacak.

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