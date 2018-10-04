Samsung Galaxy A9s tam beş kameralı! İşte özellikleri...

Samsung amiral gemisi Galaxy S10 üzerinde çalışmalarını sürdüredursun, bir taraftan da orta düzey telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. İşte bunlardan birisi de Galaxy A9s. Arka yüzünde bulunan dört kamerası ile oldukça ilgi çeken Samsung'un yeni telefonu Galaxy A9s, henüz tanıtımı yapılmasa da neredeyse tüm özellikleri ortaya çıkmış durumda.

Samsung Galaxy A9s özellikleri neler?

Orta seviye bir telefon arayışında olanların oldukça ilgisini çekecek olan Galaxy A9s, 6.28 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip. 2200x1080 piksel çözünürlüğe sahip olan cihazda kısmen Infinity Display tasarımın izleri görülüyor. Sekiz çekirdekli işlemciye sahip olan A9s modeli 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile size saklama alanı sağlıyor. Elbette bu rakamlar microSD kart imkanı ile yükseltilebiliyor.

Galaxy A9 Star modelinin arka yüzünü andıran A9s, arka yüzünde dört adet dikey sıralanmış kamerası ile dikkatleri çekiyor. 24 Megapiksel ana kameraya sahip olan Galaxy A9s modelinde neden dört kamera var diye aklınızda soru işaretleri oluşabilir! İkinci kamera 5 Megapiksel çözünürlük ile derinlik sensörü olarak görev yaparken, diğer iki kamera da telefoto ve geniş açı görevlerini üstleniyor. Ayrıca 8 Megapiksel ön kamerası da bulunuyor.

Arka yüzün orta kısmında bulunan kare şeklindeki parmak izi okuyucu genel olarak pek beğenilmeyen bir tasarım detayı olarak dikkatleri çekse de A9s için daha ayrıntılı bilgilere 11 Ekim'de düzenlenecek Samsung lansmanında sahip olabileceğiz. Galaxy A9s satış fiyatı da bu tarihte netleşecek.