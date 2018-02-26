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Samsung Galaxy S9 fiyat ve özellikleri ile göz doldurdu

Büyük merak uyandıran Samsung S9 ve S9+ modelleri Barselona'da tanıtıldı. Özellikle ultra ağır çekimi ile dikkatleri çeken S9 ve S9 Plus modellerinin özellikleri ve fiyat ne kadar olacak belli oldu. Detaylar haberimizde.

Dünya Mobil Kongresi'nde tanıtımı gerçekleştirilen Samsung S9 ve Samsung S9+ modelleri oldukça büyük ilgi gördü. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen kongrede Samsung Electronics, Galaxy S serisinin en yeni üyelerini tasarımdan özelliklerine tüm detaylarıyla tanıttı. İlk bakışta dikkat çeken özellikleri arasında fotoğraf, video ve kişiselleştirilmiş emojiler bulunan S9 ve S9+ modelleri, iletişim kurma alışkanlıklarının yeniden tanımlanacağı modeller olarak lanse edildi.

Akıllı telefon denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Samsung yeni modelleri ile teknolojisindeki yenilikleri gözler önüne seriyor. S9 ve S9+ kamera özellikleri ile ilgili yapılan açıklamalarda herkesin hayalinde sahip olmak istediği kamera olarak tanımlanırken, Samsung yeni teknolojisinin herkes tarafından çok beğenileceğine inanıyor.

SAMSUNG S9 KAMERA ÖZELLİKLERİ
12 kareyi bir araya getirebilme özelliği bulunan S9 ve S9+ kamerası özel işlemci gücüne ve hafızasına sahip. Saniyede 960 kare çekebiliyor ve 35 farklı seçenekten fon müziği ayarlayarak dilediğiniz sosyal medyada paylaşma imkanı sağlıyor. Karanlıkta fotoğraf çekim performansı ile göz dolduran yeni Samsung akıllı telefonlar, fazla aydınlık ortamlarda ise berrak ve canlı fotoğraflar çekiyor.

S9 AR EMOJİ NEDİR?
Kullanılan veri tabanlı makina algoritması ile kullanıcıların 2 boyutlu görüntülerini analiz edebilen ve 100'ün üstünde yüz ifadesini karşılaştıran Samsung S9 ve S9+, göz kırpma, kafa sallama gibi hareketleri algılıyor ve oluşturulan 3 boyutlu modeli emojilere dönüştürüyor.

S9 ve S9+ EBATLARI
S9 147.7mm x 68.7mm x 8.5mm S9+ ise 158.1mm x 73.8mm x 8.5mm boyutlarına sahip. 163 gram olan S9'a karşı S9+ 189 gram ağırlığında. Ekran boyutlarına gelince Galaxy S9 5.8 inç, Galaxy S9+ ise 6.2 inç olarak tasarlanmış.
Hafıza ise S9'da 4GB RAM, 64GB+400 GB'a kadar artırılabilirken, S9+'da 6 GB RAM 64 - 128 - 256 GB seçenekleri bulunuyor ve 400 GB'a kadar artırılabiliyor.

GALAX7 S9 VE S9+ FİYAT VE İNDİRİM İMKANLARI
Özel kampanya ile ön satışa açılan Samsung Galaxy S9 fiyatı 4.599 TL ve Samsung internet sitesi üzerinden ön siparişle alınabiliyor. S9+ fiyatı ise hafıza seçeneklerine göre değişiyor. Galaxy S9+ 64 GB fiyatı 5199 TL, 128GB fiyatı 5399 TL, 250GB fiyatı ise 5699 TL olarak satışa sunuluyor. Aynı zamanda eski telefonlarını vererek yeni Samsung akıllı telefon almak isteyenler için 4000 TL'ye kadar indirim imkanı bulunduğunu belirten Samsung, kampanyanın 26 Şubat-22 Mart tarihleri arasında geçerli olduğunun da altını çiziyor.

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